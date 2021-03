Pudo volver: Felipe Rodríguez habló de su salida de Alianza Lima y un posterior contacto

Alianza Lima, antes de comenzar la temporada del 2020, tuvo un cambio total de plantel. El Fondo Blanquiazul había llegado meses antes para modificar el club para mal: vivieron uno de los peores años de la historia aliancista. El resultado fue el descenso.

Para inicios del año pasado ya se comenzaban a ver las partidas injustificadas en el plantel. Fue así con Cachito Ramírez, Cartagena, Quevedo y Felipe Rodríguez, uno de los mejores del 2019.

El uruguayo, hoy jugador de Manucci, sigue dando que hablar. Su partida duele y más cuando la viene rompiendo en otro equipo del fútbol peruano. En Voces del Fútbol le hicieron la consultas al respecto.

"Yo creo que Pablo (Bengoechea) ya tenía un plantel armado para el 2020 y otros nombres en mente. No sé la verdad porque no continué, nunca pregunté. No me molestó pero sí dije que me quería quedar en Alianza", señaló sobre lo que sería el final del 2019.

Cuando Alianza descendió también levantó el teléfono: "El día que Alianza desciende, le mandé un mensaje a la presidenta (K. Bohórquez) y le dije que estaba dispuesto, que no se preocupara por el tema económico. Me dijo que me iba a avisar pero el tema quedó ahí".

Así, un jugadorazo como Felucho confesó que fue rechazado hasta en dos oportunidades. El hincha de Alianza evaluará a la dirigencia con este tipo de declaraciones. Sin duda, más allá del trabajo de los abogados y el regreso de Farfán, siguen en debe con los aficionados ¡A ponerse al día!

