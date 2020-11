"Alianza Lima no es Cristal": Fernando Martel habló sobre salida de Mario Salas

Fernando Martel es uno de los extranjeros más recordardos en Alianza Lima. El chileno fue parte del equipo íntimo campeón de la temporada 2006 con Gerardo Pelusso como entrenador.

Debido a la salida de Mario Salas de Alianza Lima luego de siete partidos consecutivos sin ganar y con problemas en la zona de descenso, el chileno se mostró a favor de la decisión tomada por el Fondo Blanquiazul de cesar al DT.

�� Fernando Martel ����, ex-futbolista de @ClubALoficial: "En equipos grandes como Alianza Lima no existen los procesos, sino existen los resultados. Uno tiene que tener muy claro, que Alianza no es Cristal. Acá la presión es diferente".



�� Habló en @RadioUnionPeru 103.3FM‼ pic.twitter.com/GQQTtmxTjx — Las Voces Del Fútbol | Perú (@VocesFutbolPeru) November 3, 2020

"En equipos grandes como Alianza Lima no existen los procesos, sino existen los resultados. Uno tiene que tener muy claro que Alianza no es Cristal. Acá la presión es diferente. Si yo no hubiese andado bien 4 o 5 partidos seguro que a mitad de año me venía por mis propios medios. Duró mucho para los resultados que tuvo: 2 partidos ganados de 19, muy complicado", dijo en entrevista a 'Las Voces del Fútbol'.

Alianza Lima fue eliminado de la Copa Libertadores en la fase de grupos y no pudo clasificar a la Copa Sudamericana. Los íntimos solo sumaron un punto producto de un agónico empate ante Estudiantes de Mérida. Martel indicó: "Fue un verdadero desastre, por no decir una vergüenza. Yo con 45 corro más que algunos".

Ya con Guillermo Salas al mando del equipo como técnico interino, Alianza Lima venció con un contundente 4-0 a Melgar en el estadio Iván Elías de Villa el Saldavor. Uno de los mejores del partido fue Carlos Ascues, quien con Mario Salas como entrenador, tuvo muchos partidos de bajo rendimiento.

