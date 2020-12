Puma Carranza: "No celebro el descenso de Alianza Lima, nos necesitamos"

Alianza Lima perdió la categoría luego de más 80 años. El equipo íntimo realizó la peor campaña de su historia con 3 entrenadores en una año y deberá jugar la segunda división, además de tratar de volver lo antes posible a la Liga 1.

Para José Carranza, ídolo, uno de los jugadores más representativos de Universitario de los últimos años, y que además enfrentó a Alianza Lima en muchas ocasiones, el descenso del equipo íntimo no es algo que se debe celebrar.

�� @puma_carranza22, ex-jugador de @Universitario: "No celebro el descenso de Alianza Lima, nos necesitamos. La 'U' necesita a Alianza y Alianza necesita a la 'U'. Lo siento, pero perdieron en la cancha. Somos equipos con mucha historia".



�� @RadioUnionPeru 103.3FM ‼ pic.twitter.com/Dnk6nvGlbs — Las Voces Del Fútbol | Perú (@VocesFutbolPeru) December 9, 2020

"No celebro el descenso de Alianza Lima, nos necesitamos. La U necesita a Alianza y Alianza necesita a la U. Lo siento, pero perdieron en la cancha. Somos equipos con mucha historia", indicó el Puma en entrevista al programa 'Las Voces del Fútbol'.

Entre otras declaraciones del Puma, también habló del reclamo para la resta de puntos a Carlos Stein, lo que podría concluir en la permanencia de Alianza Lima en Primera: "Tú pierdes en la cancha, no te pases tampoco. Con un fallo no puedes quedarte, si pierdes en la cancha no puedes pedir eso. Todos son culpables, hay que pensar en el equipo, no individualmente".

Por último, dejó un mensaje a la SUNAT: "Yo soy el enemigo N°1 de GREMCO. La corrupción para ellos es lo primero. Ellos están con bolsillos llenos, nosotros vacíos. Vamos luchando palmo a palmo con ellos, pronto se sabrá la verdad".

Lee También