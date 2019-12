Ameal y un palo para Angelici: "Hizo un desastre, hay que ordenar todo"

Ya se realizó la transición en Boca y ya hay un nuevo presidente. Jorge Ameal asumió como el mandamás del Xeneize y ya está ocupado en como llevar las riendas del club.

En su primera apareción pública tras asumir, Ameal habló con la prensa y apuntó directamente contra Daniel Angelici. Atacó fuertemente a su predecesor por la situación de la institución.

"Esta gente hizo un desastre, hay que ordenar todo. Estamos mirando la economía, los jugadores que vuelven. En la previa estabamos preparados pero nos encontramos con muchas dificultades", declaró.

Y agregó: "Hay que tomar todo con total tranquilidad. Estamos viendo que hay en la caja porque para todo necesitamos plata. Vamos a tener técnico, va a estar todo completo".

Después hizo referencia a la relación de la ex-Comisión Directiva con la CONMEBOL: "No se si había problemas o no, me imaginó que algo debe haber habido. Representamos a Boca, el club más importante del mundo. Hay que hablar, dialogar, persuadir. buscar tranquiilidad y paz".

No se refirió sobre la posible llegada de Miguel Ángel Russo y volvió a insistir que todavía no está definido quién estará en la pretemporada que arranca dentro de 15 días.

