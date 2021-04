Andrada se baja del avión: no viaja a Bolivia por contacto estrecho y Rossi vuelve al arco de Boca

El próximo miércoles, Boca hará su debut en la edición 2021 de la Copa Libertadores de América. El xeneize llegó a la semifinal el último año y espera mejorar su imagen tras la bochornosa eliminación que le prohibió el acceso al gran duelo final, disputado en el Maracaná.

Si bien no se ha reforzado mucho, el equipo de Miguel Ángel Russo es siempre candidato a hacerse con un trofeo que no consigue hace ya 14 años. Su camino empieza en dos días, dónde se medirá frente a The Strongest en Bolivia.

El viaje a la altura hizo que el DT decida dejar en Argentina a Carlos Tevez, una de sus grandes figuras. Además, las lesiones y los contagios lo privaron de llevar un considerable número de titulares al país vecino.

Por si fuera poco, en las últimas horas se sumó también la baja de Esteban Andrada, arquero que fue titular durante todo su ciclo. El guardameta tuvo contacto estrecho con un contacto positivo de coronavirus y no viajará al debut internacional.

"Tras detectar un caso sospechoso de Covid 19 en un contacto estrecho de Esteban Andrada se decidió que no integre la delegación para prevenir posibilidad de contagios. El jugador es negativo y se encuentra en buen estado de salud", anunció el club en su canal oficial de Twitter.

Al igual que el fin de semana pasado ante Atlético Tucumán, Agustín Rossi sería quien ocupe el lugar de Sabandija en la alineación titular.

