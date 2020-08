Andujar contó que habló con Messi para que vaya a Estudiantes: "No creo que venga"

En la Selección Argentina, Mariano Andújar entabló una gran relación con Lionel Messi y que mantiene hasta el día de hoy.

En los últimos días, donde el Diez y capitán le comunicó al Barcelona su deseo de irse del club, el arquero de Estudiantes de La Plata aprovechó la situación.

Entre risas, en una entrevista con TyC Sports, Andújar contó que le mandó un mensaje para tentarlo de jugar en el Pincha.

"Le dije si quería venir acá para Estudiantes, pero no creo que venga, ja. Qué pierdo", dijo entre risas. Agregó: "Sería una locura. Vino Masche y se piensan que vamos a convencer a Messi. La gente delira".

Además, opinó. "Ojalá que disfrute y tenga ganas de hacer lo que tenga que hacer. Si después de los 30 años no disfrutás, no entendimos nada. Si el mejor de la historia no puede disfrutar del lugar donde está, para que se seguir así. Si toma la decisión, para mí está perfecto”".

Por último, sentenció: "No sé si están simple que salga, tampoco le pregunté eso, le dije ‘mirá que acá tenés las puertas abiertas de Estudiantes' y nada más. Que sea feliz. Explotó una linda bomba, era de esperarse".

