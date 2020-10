Anello salió a explicar por qué se burló de Russo y de los hinchas de Boca

En las últimas horas, Gabriel Anello, reconocido periodista deportivo y relator argentino, sorprendió a propios y extraños en las redes sociales, utilizando su cuenta oficial de Twitter para burlarse de Miguel Ángel Russo y de los hinchas de Boca.

Entre otras cosas, Anello deslizó que el director técnico de la escuadra Xeneize es un vago, y, posteriormente, cuando los fanáticos de Boca se enojaron por sus palabras, indicó que seguían muy mal por las derrotas contra el River de Marcelo Gallardo.

Pero claro, estas palabras tomaron una magnitud muy importante, por lo que el propio Anello volvió a aparecer en escena para explicarlas y brindar precisiones sobre sus declaraciones. Lo hizo manteniendo un diálogo con el diario 'Olé'.

"Solo que Russo me parece un director técnico de la vieja guardia, que no trabaja y es un mal entrenador. En el programa se dijo que Boca no tiene variantes ni muchas respuestas tácticas, que es un equipo más pragmático", comenzó señalando.

"Por supuesto que no tengo nada con el hincha genuino de Boca, los respeto y los quiero. Los 'BOBOsteros' son los que escriben por acá, los que no conocen la Bombonera", añadió el mencionado Anello en las redes sociales.

"También los medios partidarios que le escriben al presidente para que me saquen de la cabina. Muchachos, por eso escriben en Twitter", profundizó el periodista, continuando la batalla con aquellos que lo atacaron en dicha red social.

