Cappa reveló por qué no puso a Gallardo en su despedida de River

El 15 de mayo de 2010, en un Monumental repleto de fanáticos de River y unos pocos de Tigre en la tribuna visitante, el Matador le aplicó a La Banda una de las humillaciones más fuertes de su historia moderna.

Gozando de una gran efectividad para concretar sus acciones cada ves que atacó, el cuadro visitante se retiró a los vestuarios imponiéndose por nada más ni nada menos que 5 a 0. Aunque el resultado final quedó marcado en la memoria de los hinchas del Millo, la gran mayoría de los mismos recuerdan ese partido por la decepcionante despedida que Marcelo Gallardo tuvo.

Con Ángel Cappa situado en el banco de suplentes de River, al Muñeco, que ya había confirmado que no iba a seguir en el club, se le presentó la posibilidad de recibir una última muestra de afecto por parte de la hinchada del Millonario. Ante la contundente goleada recibida en la primera mitad, el entrenador de La Banda optó por no hacer ingresar al protagonista, quien no pudo hacer más que mirar el resto del partido desde el banco.

En diálogo con Libero, programa de TyC Sports, Cappa rememoró aquel episodio y exteriorizó el motivo por el que no mandó a Gallardo a la cancha para que pueda despedirse de la hinchada. Dejando en claro que el contexto le hizo entender que el Muñeco no merecía jugar su último partido en River perdiendo 5 a 0, el DT aseguró: "En el primer tiempo perdíamos 5 a 0. No sabía qué hacer. ¿Cómo va a jugar Gallardo su último partido en River en una derrota tan terrible? No sé si hice bien o mal, pero en ese momento me pareció que no tenía que estar en ese partido".

