Ángel Comizzo durísimo: "Es increíble, Campo Mar parece Vietnam"

Universitario de Deportes tiene conflictos administrativos que afectan lo deportivo. Por ello, los Cremas no han podido entrenarse en sus sedes y hasta han perdido un punto en la tabla de posiciones.

Fue por estos conflictos también que Ángel David Comizzo aterrizó en Lima. Después de la polémica salida de Gregorio Pérez, el argentino fue contratado por el entonces administrador Carlos Moreno.

Por los problemas ya mencionados, los Cremas tuvieron que hacer sus prácticas en sedes ajenas. Campo Mar y el Monumental estaban en manos de la anterior gestión.

Hace poco se abrieron las puertes de la sede del sur y se notó su dejadez. Este lunes, el entrenador fue y de hecho, desde la cuenta oficial de Universitario de Deportes, subieron las fotos del argentino viendo las condiciones del lugar de entrenamiento.

Ángel David Comizzo: “Es increíble cómo un complejo de entrenamiento tan bonito, hoy esté destruido. Campo Mar parece Vietnam”. pic.twitter.com/hT4KW17cQy — Carlos Salinas (@SalinasDeportes) August 18, 2020

"Es increíble cómo un complejo de entrenamiento tan bonito, hoy esté destruído. Campo Mar parece Vietnam", fueron algunas de sus palabras tras ver las condiciones.

"Con mucho dolor tengo que decir que, lamentable, el estado en el que está todo es complicado. Es de no creer, esto. Hay que verlo personalmente. Te crea un dolor muy grande ver un lugar tan lindo así como está hoy. Es increíble. No tiene nombre", concluyó Ángel David Comizzo que aseguró que no se debe a ninguna administración.

Esta tarde el director técnico Ángel Comizzo visitó, inspeccionó e hizo recomendaciones sobre prioridades en recuperación de campos en las instalaciones de Campo Mar y la VIDU. pic.twitter.com/kFgmsoTvJK — Universitario (@Universitario) August 17, 2020

