La sorpresiva respuesta de Berizzo sobre la falta de Romero a Palacios

Con la pelota en disputa y en el afan por imponerse en el aire, Ángel Romero llegó a destiempo y le terminó aplicando una dura entrada a Exequiel Palacios, la cual lo dejó tendido en el terreno de juego. Ante la imposiblidad de continuar jugando, el ex River tuvo que ser retirado y sometido a distintos estudios para confirmar el grado de su lesión.

Tremenda infracción de Ángel Romero a Exequiel Palacios que lo sacó de la cancha. En su lugar ingresó Lo Celso.#EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/nIpJdoY1Nl — TyC Sports (@TyCSports) November 13, 2020

Mientras todos aguardaban por novedades relacionadas al estado de salud del hombre del Bayer Leverkusen, Eduardo Berizzo, en rueda de prensa, dejó una respuesta más que llamativa al ser consultado por la contundente entrada del futbolista de San Lorenzo.

"¿La falta de Romero sobre Palacios? ¿La salida de...? ¿Nuestro Romero le hace falta a...? Alguna acción del juego. Realmente me encuentran falto de memoria. No sé. No la registré", confesó el Toto, exteriorizando su desconocimiento sobre la situación por la que fue preguntado.

#EliminatoriasEnTyCSports El Toto Berizzo y su curiosa reacción frente a la pregunta sobre la falta de Romero a Exequiel Palacios. pic.twitter.com/oxg6PsgPmq — TyC Sports (@TyCSports) November 13, 2020

Confirmando el peor de los temores, la Selección Argentina publicó a las pocas horas un parte médico sobre el estado físico del deportista. En el mismo, La Albiceleste confirmó que el volante sufrió una fractura de apófisis transversas en la columna lumbar.

Lee También