"Se hizo viral, ¿no?": Antonio Gonzales contó quién le puso 'Toñi Kroos'

Antonio Gonzales no solo fue campeón y referente por varios años en Universitario, se ganó un lugar especial en el fútbol peruano por el apodo 'Toñi Kroos'', por el cual apareció en cientos de memes.

El volante tiene correa y entrevista a El Bocón, contó cómo nació el apodo: "Esa “chapa” me la puso Joaquín Aguirre. Y es que él se creía Jordi Alva, más abusivo. La pasábamos bien en la “U”. Mientras sea en buena onda, normal, me saca sonrisas. Se hizo viral en una época, ¿no? Pero yo no soy de redes sociales".

Con muchos años en Universitario, Gonzales habló también mencionó a los técnicos que lo marcaron: "Ángel Comizzo, Ricardo Gareca, Juan Reynoso y “Chemo” Del Solar. Comizzo me dirige en una etapa madura de mi carrera, había mucho diálogo, comunicación. Lo bueno es que se dio el campeonato, y se reforzó esa relación".

Durante su paso por Universitario, Edison Flores y Andy Polo eran promesas y hoy ambos destacan en el extranjero y en el caso de Orejas es titular en la selección: "Yo puse mi granito de arena con Andy Polo, “Orejas” Flores, y eso no se compra con dinero, sino con esfuerzo. Se dejaban ayudar".

