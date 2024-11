Cuando llegó Mariano Soso, tomó una determinación que sorprendió a todos. Porque de un momento a otro, dejó de usar a un jugador bien referenciado por todos. Lo cual generó un comentario sorpresivo entre los hinchas, porque era un futbolista considerado de forma correcta. Si continuaba la siguiente temporada en Alianza Lima, este volante le diría adiós al equipo del pueblo. Debido a que el entrenador no lo tenía entre sus planes, sorpresivamente. Nos referimos al buen Jesús Castillo.

¿Qué pasará con Jesús Castillo en Alianza Lima?

Este futbolista según la información del Diario Depor, estaba casi cocinado, pero ahora puede estar viviendo un segundo respiro en el conjunto blanquiazul: “En ese sentido, ya hay una pieza que tendría asegurada su continuidad en La Victoria: Jesús Castillo. El volante tiene contrato con la institución y, a pesar de tener ofertas, quedarse es su prioridad. Por otro lado, ya trabajan en la compra del pase de Catriel Cabellos, quien regresó a Racing Club tras culminar su etapa de préstamo”.

¿Qué decisión tomó Alianza Lima sobre Jesús Castillo?

Con la salida de Mariano Soso, quien ahora mismo pertenece a Newell’s Old Boys de Rosario, el jugador en mención es el más feliz del mundo porque se quedará en su casa: “Con contrato vigente hasta el año 2026, Jesús Castillo trabaja de manera individual para mantenerse en forma y buscar la continuidad en la próxima temporada con Alianza Lima”. Desde Matute la predisposición a deshacer la decisión del ex entrenador victoriano, era total, por eso, con su partida, todo vuelve a estar como antes.

Jesús Castillo estará en los trabajos precompetitivos, perfilándose como una pieza clave si no pasa nada extraño dentro de Alianza Lima en las siguientes fechas: “Tomando en cuenta que la ‘pre’ arrancaría el próximo 9 de diciembre, el ex jugador de Cantolao sería uno de los citados. Eso sí, con la llegada del nuevo comando técnico las cosas podrían tener algún cambio. Además, Depor pudo conocer que no es ajeno a ofertas de otros clubes de Liga 1”. El volante de marca es el más feliz de todos.

Jesús Castillo en Alianza Lima. (Foto: Alianaz Lima).

¿Jesús Castillo puede dejar Alianza Lima en cualquier momento?

Pero al no estar asegurada su continuidad como tal, es importante repasar todo lo que le dio a Alianza Lima en el último año. Donde muchas veces se puso el equipo al hombro con su estilo: “En el último ciclo de la Liga 1 Te Apuesto, entre Torneo Apertura y Clausura, Jesús disputó 23 partidos y solo fue titular en 10. En Copa Libertadores, jugó cuatro cotejos. Cabe señalar que en el último tramo tuvo poca participación y no salió entre los convocados del partido ante Cusco FC, a pesar de no estar lesionado”.