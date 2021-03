Arquero de Carlos Stein: "Este año la directiva se ha portado muy bien"

El fallo del TAS que pone a Carlos Stein en segunda división (por faltas administrativas) y a Alianza Lima de regreso a la Liga 1 será respetado por la FPF y la parte gerencial de la Liga 1, máximos representantes del fútbol peruano.

El problema para la FPF y la Liga 1 es que el equipo de Lambayaque ya envió un comunicado donde le pide a la FPF que respete su cupo en Primera División.

En ese contexto, el arquero de Carlos Stein, Carlos Solís fue entrevistado en Ovación. El guardamente indicó: "Este año la directiva se ha portado de la mejor manera. Estamos al día y no hemos tenido problemas. Este año estamos bien. Nos han tratado muy bien".

Otro de los futbolistas que se expresó fue Josimar Atoche: "El campeonato ya empezó, ya todos los equipos se armaron. Los 18 equipos que están no van a contratar a los 30 jugadores que somos nosotros. Hay contratos, hay gente que no va a querer jugar segunda. Estamos para respaldarnos nosotros como grupo, somos 25 a 30 jugadores que nos quedaríamos sin club", dijo el ex Alianza Lima en nota con RPP.

Según algunos medios, Alianza Lima debutará en la Liga 1 en la tercera fecha ante Cusco FC. Los encuentros de la primera y segunda fecha de los íntimos serán programados y se jugarán luego.

Lee También