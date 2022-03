Así quedaron los grupos del Sudamericano Sub 20 femenino

Mientras que el Sudamericano Sub 17 de Uruguay entró en su etapa definitoria, en Luque se realizó el sorteo de lo que será la competencia Sub 20, que tendrá comienzo el 6 de abril en Chile y se jugará hasta el 24 de abril, clasificando a dos equipos para el Mundial de Costa Rica.

A través de la cuenta de Facebook de Conmebol se conformaron los bolilleros y se armaron los dos grupos. Por el Grupo A estarán Chile, Colombia, Venezuela, Perú y Argentina; mientras que el Grupo B lo formarán Brasil, Paraguay, Ecuador, Uruguay y Bolivia.

El Sudamericano Sub20 Femenino 2022 se disputará en 2 fases: Fase Preliminar (Fase de Grupos) y Fase Final (Las cuatro [4] selecciones clasificadas de la Fase Preliminar participarán de esta fase, con el mismo sistema de juego todos contra todos). Todas las fases se jugarán a una sola rueda de partidos.

La Fase Preliminar la disputarán las diez selecciones de CONMEBOL y se clasificarán a la Fase Final las selecciones que ocupen las dos primeras posiciones en cada grupo. La selección campeona y la vicecampeona se quedarán con los boletos del Mundial de la categoría, que se realizará en Costa Rica del 10 al 28 de agosto de 2022. Los partidos del Sudamericano se disputarán en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera, Valparaíso.

El último Sudamericano Sub 20 que se realizó en Argentina fue suspendido en la fase final por la pandemia de COVID, en marzo de 2020. El campeón vigente, de 2018, es Brasil, quien además obtuvo todos los certámenes disputados hasta el momento (ocho, desde 2004).