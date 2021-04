Augusto César dio una información de Boca y Mariano Closs lo cruzó: "Esto es tuyo, no es data"

Al igual que todos los programas deportivos de hoy, la previa de Boca vs. Santos será el foco principal para atraer al público, y ESPN F12 no fue la excepción. El Xeneize se reencontrará con el Peixe luego de la eliminación en la Copa Libertadores pasada, y lo hará con el mejor equipo que lo tiene a disposición, con muchas bajas que arrastra por diferentes motivos.

A horas del partido del Xeneize, Augusto César charló con Mariano Closs para contar toda la actualidad del equipo de la Ribera, comentando la posibilidad de que Emmanuel Mas no juegue; la vuelta de Campuzano, Zambrano y Andrada a los entrenamientos; entre otras cosas.

Cerrando el movil desde el Hotel Intercontinental, el cronista de Boca aseguró que, pese a darle mucho rodaje a los pibes, el equipo ideal de Russo es muy lejano al que viene jugando últimamente. Según él, Miguel planea a futuro una alineación con Andrada; Capaldo, Zambrano, Rojo, Fabra; Pulpo González, Campuzano; Salvio/Pavón, Cardona, Villa y Tevez.

#ESPNF12 �� | ESPN



"PARA RUSSO, LA COPA SE GANA CON EXPERIENCIA"@augustocesar22 nos cuenta cuál es el 11 que piensa el entrenador de Boca con todos los jugadores disponibles. pic.twitter.com/nfgbBVwYgi — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 27, 2021

En ese XI que paró Augusto, a Closs le extrañó que no esté ninguno de los tres juveniles que tanto están dando que hablar en la mitad de la cancha, y no se guardó su gran duda: "¿Esto es pálpito o es algo que te datearon? Vamos a ser sinceros. Yo de este equipo desconfío que no sea tuyo, para mí es tuyo". Sin embargo, César fue clarito: "Esto es información. Si fuera mío hay tres de ahí que no juegan".

Habló Juan Román Riquelme: su opinión sobre Santos

En una charla para el canal de YouTube de Villarreal, el vicepresidente de Boca habló por primera vez de la última eliminación del Xeneize, en manos del mismo rival al que enfrentará hoy. "Mañana jugamos contra Santos. Partido difícil, nos ganó la semifinal el año pasado y nosotros no lo hicimos nada bien", aseguró el ídolo, que aseguró que quiere armar "el mejor equipo posible para cumplirle el sueño a la gente de ganar la Libertadores".

“Arrancamos la copa Libertadores, contra Santos de Brasil, partido difícil, nos ganaron la semifinal del año pasado, que nosotros no lo hicimos nada bien, con ganas de seguir compitiendo, la verdad me divierte mucho” #Roman #Riquelme #VillarrealTV pic.twitter.com/YX9cby3Idu — LaMitadMas1 Boca Juniors (@lamitadmas1) April 27, 2021

Lee También