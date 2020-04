Augusto Fernández contó por qué no volvió a River: "No me dieron bola"

Está muy identificado con River. Augusto Fernández allí surgió y debutó en 2006 con dicha camiseta. Después de cinco temporada defendiendo los colores rojo y blanco, le llegó la chance de vivir su primera experiencia europea y no la desaprovechó. Se fue para el Saint-Etienne de Francia, donde duró tan solo un año. Cosas grandes en el viejo continente le esperaban para el futuro, pero el no dudó en ese momento volver para Argentina. Y mucho tiempo después, confesó el verdadero motivo por el cual no se volvió para el club de Núñez, que pasaba por el momento más difícil de su historia.

"Cuando volví de Francia, lo primero que hice fue hablar con River porque crecí ahí. No voy a dar nombres, pero no me dieron bola y me fui a Vélez porque me manifestó su interés. Muchos me criticaron porque no volví. ¿Se piensan que es tan fácil? En el fútbol no podés hacer lo que querés, cuando vos querés. No es como si fuese la casa de tu mamá, que entrás cuando querés", se descargó el atacante en diálogo con Sebastián Srur durante un video en vivo de Instagram. Obviamente, sus declaraciones rebotaron mucho en los fanáticos del Millonario.

Lejos de guarda silencio, se explayó sobre un problema legal y económico que tenía con la institución, el cual nunca elevó a la justicia por todo lo que allí había vivido, formándose desde pequeño como deportista y como persona: “En ese momento River tenía una deuda enorme conmigo y eso me trajo problemas con el fisco. Jugué dos años en Vélez, me fui al Celta de Vigo y todavía seguía esa deuda. Mucho me decían que le hiciera juicio al club, pero yo a River fui a los 11 años. Jamás le hice juicio ni me terminaron de pagar toda la deuda. Yo nunca reclamé nada".

�� Las llamadas al exterior están caras, pero el Pity Martínez le tiró un centro a Gallardo sobre su posible vuelta a River ��pic.twitter.com/HDTO2OZT4f — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 13, 2020

En la actualidad, con 34 años, quedó libre del Beijing Renhe de China y busca dónde dar sus últimos pasos como profesional. Claro, fue consultado por la chance de formar parte del plantel que dirige el Muñeco, pero él fue muy autocrítico al respecto: “Si me llaman ahora, obvio que escucho y analizo, pero no sé si estoy a la altura de jugar en este River de Gallardo". Hoy Enzo Pérez y Leo Ponzio son líderes y emblemas del equipo. No creo que yo sea necesario hoy para River. Ellos están asentados, se lo ganaron y están muy bien", sentenció el argentino.

En el Fortín jugó durante dos años, para después dar el verdadero salto: llegó al fútbol español, primero rompiéndola toda en Celta de Vigo y captando así la atención de Diego Simeone, que se lo llevó para el Atlético Madrid. Allí jugó tres temporadas antes de tomarse un avión para Asia, buscando hacer la diferencia económica que lo permita vivir tranquilo el resto de su vida. Veremos si le llega alguna oferta para volver a tener contacto las canchas de su país, luego de que todo este tema termine y la pelota vuelva a rodar en el verde césped.

