Autor del libro sobre Martín Vizcarra recibe amenazas de muerte

El periodista Carlos Paredes, autor del libro sobre Martín Vizcarra, 'El perfil del largarto' comunicó que recibe amenazas de muerte: "Quiero denunciar que estoy recibiendo amenazas de muerte, para mi, y mi familia. También a CésarCaro Jiménez una importante fuente en Moquegua. Han hackeado mi correo electrónico y han robado una versión preliminar del libro".

Quiero denunciar que estoy recibiendo amenazas de muerte, para mi, y mi familia. También a CésarCaro Jiménez una importante fuente en Moquegua. Han hackeado mi correo electrónico y han robado una versión preliminar del libro #ElPerfilDelLagarto Hago responsable a @MartinVizcarra pic.twitter.com/rwi5oDmJ2N — Carlos Paredes (@cparedesr) February 20, 2021

"No sé como se han enterado (sobre su número fijo), nadie lo conocía y al celular con IP de Suiza, no sé, supongo que debe ser alguna maniobra de estos miserables que cambian el IP, entiendo que hay maneras de hacerlo. Solicito públicamente al ministro del Interior que me dé garantías a mí y a mi familia porque para eso está el Estado, para darle seguridad a sus ciudadanos", indicó Paredes en entrevista a diario Expreso.

En diversas entrevistas, Carlos Paredes dio a conocer que Martín Vizcarra fue uno de los vacunados contra Covid-19, además de recibir guía espiritual del vidente Hayimi.

Martín Vizcarra llegó a la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, debido a los casos de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht.

