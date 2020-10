"Ayudado": hasta la prensa brasileña asegura que no fue penal contra Neymar

Este martes, Perú y Brasil se estaban jugando un partidazo. Con opciones para los dos lados y con la incertidumbre presente, la Blanquiroja se mostraba enfrentando de igual a igual con la Verdeamarella.

En donde los futbolistas eran protagonistas, alguien quiso llamar más la atención: el árbitro Julio Bascuñán. El chileno desde la primera mitad se equivocó mucho despertando las dudas. Fue en la segunda parte, sin embargo, que fue todo demasiado evidente.

Cuando el partido estaba 2-2, el réferi se inventó un penal para Brasil. No solo eso, Bascuñán no quiso verlo en el VAR y dejó claro que esta tecnología no era hecha para la justicia, sino para lo contrario.

El VAR ha sido amplificador de injusticia y corrector de errores en este arranque de Eliminatorias, pero a esta altura de su implementación es sencillamente insoportable lo que se demora en resolver cada polémica. Distorsiona el juego. — VarskySports (@VarskySports) October 14, 2020

Hasta en el propio Brasil se dieron cuenta de eso. Un programa de televisión de aquel país, a penas terminó el partido, se preguntó: "¿Brasil fue ayudado?".

En los comentarios de los periodista lo afirmaban. No solo aseguraban que no fue penal, sino que decían que no estuvo ni cerca de eso.

Así, Julio Bascuñán sigue recibiendo críticas. Sus ganas de ser protagonista y su admiración a Neymar fueron más importantes que su trabajo ¡Realmente lamentable!

Hasta la prensa brasileña dice que no fue penal. Esto ha sido un robo. pic.twitter.com/d1Dgccwlk1 — Eduardo Abusada (@eabusad) October 14, 2020

