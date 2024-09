Importantes novedades alrededor de uno de los jugadores que más brillase en el último tiempo por Real Madrid. Medios como Le Parisien, Relevo, MARCA y AS no dudan: Raphael Varane se retira del fútbol en las próximas horas gracias a diversas lesiones que sufrió desde su llegada al Como. No olvidemos que jugó la final de Qatar contra la Selección Argentina menos de dos años atrás. Lo físico pasa factura.

“Raphael Varane está considerando seriamente retirarse del fútbol y se espera que tome una decisión formal pronto después de su reciente lesión. Dejaría Como después de fichar por el club italiano en verano”, comentaba igualmente Fabrizio Romano sobre una trama abierta en unas últimas horas y que se espera que derive en comunicados oficiales alrededor de una decisión que llega con apenas 31 años de edad.

¿De dónde viene todo? Varane apenas disputó un partido con Como, su nuevo hogar tres dejar Manchester United. Ocurrió en la Copa de Italia y ante Sampdoria el pasado 11 de agosto. A partir de ahí, el galo ha estado luchando contra problemas físicos y ante una lesión en la rodilla que ha condicionado todo su fichaje. Su nuevo club no le inscribió en la Serie A tras conocer el impacto de su lesión y como esta se prolongaría durante varios meses.

Varane supone uno de los talentos franceses más ganadores del último tiempo. Ganador de Rusia 2018, finalista en Qatar y vencedor de hasta 17 títulos en Real Madrid durante una era dorada, el zaguero de 31 años se vería obligado a dejar la actividad de manera profesional por problemas físicos. No olvidemos que ya su marcha desde Manchester United se vio amarrada a diversas cuestiones físicas.

El jugador inició su carrera en Lens por la temporada 2010-2011. Un año más tarde llegó a Real Madrid para completar 10 campañas con más de 360 partidos, 17 goles y 7 asistencias. Manchester United y Como, el de momento final de una carrera que mira a las próximas horas con más preguntas que respuestas. Sus 93 partidos con 5 tantos en la selección se convierten en uno de los jugadores que más choques ha disputado con el combinado nacional. Varane ya confirmó todo en redes sociales.