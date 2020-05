Balanta sobre Gallardo: "Siempre me apoyó, todos los días"

No fue breve el paso de Éder Álvarez Balanta por River. El colombiano llegó a tener hasta tres entrenadores en el Millonario.

Supo estar en la última temporada de Matías Almeyda como entrenador, para luego ganarse de a poco su lugar con Ramón Díaz.

BALANTA: “RAMÓN SE DECIDIÓ POR MÍ Y FUE MUY EMOTIVO”#VideoLlamadaFOX – El colombiano detalló cómo fue su presentación en la Primera de River. “Fue por una urgencia pero me gané un lugar”, recordó a solas con @LautaroJDG14. pic.twitter.com/EJHDuqlAOG — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 27, 2020

Cuando el 'Pelado' decidió irse, llegó Marcelo Gallardo y el defensor pintaba para titular indiscutido, pero fue bajando su nivel.

De igual manera, recuerda con mucho cariño esa etapa de su vida, estando lleno de palabras de elogio para el DT.

“CON GALLARDO NO TUVE EL RENDIMIENTO QUE ME HUBIESE GUSTADO”#VideoLlamadaFOX - Éder Álvarez Balanta aclaró que el “Muñeco” siempre le dio aliento y apoyo. Además, se acordó de Matías Almeyda en el mano a mano con @LautaroJDG14: “Influyó mucho para que llegara a River”. pic.twitter.com/0sMceeklAu — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 27, 2020

"Con Gallardo no tuve el rendimiento que me hubiera gustado, pero desde lo profesional Marcelo fue una pesona que estuvo muy cerca, siempre me apoyó, todos los días, así como lo hace con el resto de los jugadores", afirmó.

Para cerrar, sobre todos los que supieron dirigirlo en Núñez, no dudó: "Son perosnas que yo recuerdo y aprecio mucho por el grano de arena que aportaron a mi carrera".

