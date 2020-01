Balassone se la pudrió a Arévalo en la radio: "Querés difamar a Riquelme por cualquier cosa"

Cuando era jugador de Boca, Juan Román Riquelme siempre tuvo una tensa relación con Martín Arévalo, con quien discutió en varias oportunidades de manera pública.

Ahora que es segundo vicepresidente del club, la relación parece que no cambió en absoluto de los años en que el máximo ídolo del Xeneize jugaba con los cortos.

Desde que asumió la nueva dirigencia, Arévalo ha estado casi minuto a minuto informando sobre las nuevas decisiones que hay en Boca y también ha sido muy crítico de ellas.

En las redes sociales, los comentarios negativos hacia él no faltan y hasta sus propios compañeros de radio parece que tampoco lo bancan mucho.

Este jueves, Arévalo se cruzó en Radio La Red con Hugo Balassone, quien le discutió a muerte la relación de Rubén Araguas, kinesiólogo del plantel.

"Igual Martín, hacé un puntito ahí. La doble indemninazión no es problema para Boca. Boca quiere poner gente de más confianza. Yo, algo que supe, es que la cuestión que se rompió en Boca desde Bianchi es hubo mucha cuestión externa, quieren que médico y kinesiologo estén laburando espalda con espalda en el mismo ámbito", informó Balassone.

Además, apuntó: "Vos estás diciendo que no es así. Él tuvo siempre una buena relación con Araguas. Yo me entiendo con Araguas y él me habla maravillas de Riquelme. Querés difamar a Riquelme por cualquier cosa".

Por último, sintetizó: "¿Está mal que cambie el cuerpo técnico? Está brillante que cambie el cuerpo técnico. Riquelme tiene que armar Boca como quiere él. ¿Qué le objetás eso? Si quiere poner al Perro Pluto en la 4ta, lo tiene que poner".

Y un día, hasta sus compañeros se cansaron de Arévalo.

