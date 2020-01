Con Sebastián Beccacece, Alexander Barboza estuvo lejos de su mejor versión, la que mostró en Florencio Varela con Defensa y Justicia.

Ahora con Lucas Pusineri, el defensor central de Independiente quiere hacer borrón y cuenta para ganarse el cariño de la gente del Rojo.

Sin embargo, en el debut del flamente entrenador Barboza vio la tarjeta roja por acumulación de amarillas y siete minutos después Rafael Santos Borré marcó el 2-1 para River.

Este martes, en conferencia de prensa, Barboza reconoció su error y hasta se pasó de sincero al responder la pregunta de un periodista.

"La realidad es que me olvidé de la amarilla en la jugada puntual. Sino no sé si me hubiese tirado al piso", respondió.

Igualmente, agregó: "Si me tiraba al piso hasta podría haber decidido igual por el hecho que si Borré robaba esa pelota se iba mano a mano porque del otro lado estaba el otro delantero, Cecilio (Domínguez) estaba afuera de la jugada, Juan (Sánchez Miño) estaba afuera de la jugada. Por ende quedaban dos a dos mano a mano y venía un gol".

Fuese el escenario que fuese, Barboza se fue expulsado y después River sentenció el partido con el gol de Borré, que vino justamente por su sector.

+ El video:

"ME OLVIDÉ DE LA AMARILLA EN LA JUGADA DE LA ROJA"#90MinutosFOX | Alexander Barboza habló sobre la jugada en la que vio la expulsión ante River y agregó: "Fue mi mejor partido en Independiente". pic.twitter.com/2qHsRakY8n — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 21, 2020

