Se enojó Rodolfo. El presidente de River no tuvo ningún problema en demostrar su postura cuando le consultaron por la relación actual entre el club y adidas.

Para algún despistado, les contamos: la marca de ropa que históricamente tuvo vínculo con el conjunto de Núñez, ahora comenzó a trabajar con el eterno rival.

Boca finalizó su contrato con Nike para ser vestido por la marca de las tres rayas, que la rompió toda con los primeros modelos de camisetas presentados.

Sobre este tema, D'Onofrio disparó: "¿Cómo no voy a estar enojado? Estoy esperando a que vengan con alguna novedad".

Luego, en diálogo con River Monumental, por Radio Del Plata, hasta amenazó: "Si no, en diciembre de 2021, adidas no va a estar más con River. Nosotros creemos que deben mejorar la negociación con River. Si no la mejoran, están en su derecho, River elegirá otro camino".

Ya enfocado en otras cosas, se refirió a la renovación de varios contratos, para llevarle tranquilidad al hincha: "Aquí hay un sentido de pertenencia muy grande y en pocos días vamos a firmar los contratos de Nacho Fernández, Enzo Pérez, Javier Pinola y con Ponzio ya acordamos un año más".

Además, hizo referencia a la posibilidad de que Scocco abandone el plantel pronto, para volver a Newell's, el club que lo vio nacer: "Es una decisión del jugador y esperemos que se quede. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sostener el plantel, es el mejor refuerzo, sabemos que vale la pena para seguir ganando títulos que es la exigencia que tenemos todos en este club".

