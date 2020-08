Batista no descartó la chance de contar con Messi en los Juegos Olímpicos

La pandemia nos obligó a esperar un años más para uno de los eventos más bellos que tiene el deporte en el mundo: los Juegos Olímpicos.

Los deportistas más destacados de todas las disciplinas se reunen en un mismo lugar para buscar ganar medallas representando a su país.

En el caso del fútbol, no es la compentencia a la que más importancia se le da, pero de igual manera tiene un impacto importante en la carrera de los futbolistas que participan, sobre todo porque se trata de jóvenes.

La mayor parte del equipo debe ser Sub-23, teniendo permitido cada institución sumar algunos nombres de experiencia para complementar.

En el caso de Argentina, todavía no se definieron aquellos integrantes de edad más avanzada que intentarán ayudar a los dirigidos por Fernando Batista.

Y el 'Bocha, en diálogo con TyC, abrió la puerta que todos esperábamos: "Sería un loco decir que no a Leo, ¿qué entrenador no quiere tener a Messi en su equipo? Me lo han preguntado muchas veces y lo hemos hablado muchas veces en el predio", contó.

Batista sobre la chanca de ver a Messi en Tokyo 2021: "Sería un loco decir que no a Leo. Si el mejor del mundo quiere volver, no hace falta más nada. Pero el año que viene tiene mucho en juego, la Copa América. Será una decisión personal".



Y agregó: "Todo entrenador cuando arma una lista y deja una camiseta, porque si el mejor del mundo quiere volver, no hace falta más nada. Pero el año que viene tiene mucho en juego, la Copa América... Aunque sea que esté en un amistoso a beneficio, ja. Pero será una decisión personal".

