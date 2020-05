Battaglia eligió el mejor título de los 17 conseguidos con Boca

Sebastián Battaglia será por mucho tiempo el jugador más ganador de la historia de Boca. No es nada fácil sacarle esa posición.

Consiguió 17 títulos a lo largo de su carrera con la camiseta del Xeneize y en diálogo con Boca Late, se animó a elegir un trofeo por encima de todo el resto.

"Es difícil inclinarse por uno, pero de todos los que gané me quedo con la Libertadores del 2000", señaló luego de pensarlo.

"Hacía mucho tiempo que no ganábamos esa Copa y fue el primer título a nivel internacional de muchos más que se consiguieron. La verdad es que fue impresionante todo lo que conseguimos en esa etapa", comenzó a explicar.

Además, tiró: "Me gustaría revivir el 3 a 0 a River. Pasaron 20 años y lo seguimos recordando y me emociono mucho con lo que vivimos. Me tocó ir al banco, pero cuando entré, nunca imaginé todo lo que pasaría".

En aquel duelo le tocó ingresar desde el banco, cosa que lo marcó: "Fue después del 1 a 0 del Chelo. Bianchi me puso como volante por izquierda, donde nunca había jugado. Pero esas cosas tenía Carlos: donde te ponía, terminabas rindiendo".

