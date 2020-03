Beligoy avisó que pasará con Loustau tras el arbitraje que perjudicó a River

No son pocos en River los que creen que más que Boca el título de Superliga se los arrebató Patricio Loustau, quien tuvo un polémico arbitraje en el duelo que se disputó en Tucumán y terminó perjudicando a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Por lo mucho que se había hablado al respecto, era muy esperada la palabra de Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, para que no solo analizara el rendimiento del árbitro en un partido de semejante magnitud, sino además para que adelantara si se tomaría alguna medida al respecto.

“Fue un partido difícil, obviamente, de definición del torneo. Se juega de manera especial. No fue su mejor partido, pero él está acostumbrado a dirigir esta clase de partidos y recae sobre sus espaldas dirigir los partidos más difíciles del fútbol argentino. Que un fin de semana no haya tenido su mejor partido no opaca lo que pienso de él como persona y como árbitro profesional”, comenzó aclaradon el exárbitro en diálogo con Superfútbol.

Federico Beligoy: "Loustau va a volver a dirigir a River cuando lo creamos conveniente" — Superfútbol (@superfutbol) March 11, 2020

Y consultado más en profundidad sobre la incidencia de Loustau en el desenlace de la Superliga Argentina, que finalmente quedó en menos de Boca, Beligoy remarcó: “No voy a entrar en esa polémica o discusión. El es un árbitro que lo tenemos para dirigir finales, descensos, clásicos y partidos importantes desde hace muchos años. Sigue todo igual. Seguirá dirigiendo los mejores partidos del fútbol argentino”.

Respecto a la situación concreta respecto a cuándo volverá Loustau a dirigir un partido de River, equipo con el que los ánimos quedarán muy caldeador por largo tiempo, Beligoy se limitó a decir que esto sucederá "cuando lo creamos conveniente".

Cuenta @estebanedul en @superfutbol que Loustau no será parado tras el partido en Tucumán y dirige Huracán - Talleres. Y está bien. Si lo pararan, Beligoy indirectamente lo responsabilizaría de su injerencia en la definición del campeonato — Juan Cortese (@juancortese) March 11, 2020

Además, remarcó que Loustau ni siquiera será parado por el que reconoció no fue su mejor partido y tendrá la responsabilidad de dirigir el duelo entre Huracán y Talleres por la Copa de la Superliga.

