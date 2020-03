Loustau defendió su arbitraje en el partido de River y negó las polémicas

Patricio Loustau habló en @TyCSports y defendió su arbitraje en el partido de River vs Atlético Tucumán. ����



��️"El offside de Borré es muy difícil de resolver sin VAR"



��️"En la de Nacho hay contacto, pero no penal"



��️ "Suárez no se cayó por el agarrón de la camiseta" pic.twitter.com/dlqQXYLA75