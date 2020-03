Bengo con cabeza baja: "Siento vergüenza de lo que hemos mostrado"

Pablo Bengoechea no la pasó nada bien este año con Alianza Lima. Desde la primera semana, ya tuvo problemas con el plantel y sus refuerzos.

Carlos Ascues y Jean Deza cayeron en indisciplinas y los ojos apuntaron a entrenador, quien primero los perdonó, pero luego de un segundo ampay optó por sancionarlos.

A todo esto, los resultados tampoco acompañaron. Tras perder el Clásico, renunció. Este lunes brindó la respectiva conferencia de prensa despidiéndose y danto explicaciones.

"He aprendido a querer a Alianza Lima. Pero decidí no seguir como entrenador, porque no he logrado convencer al plantel". comenzó el DT. "No logré hacer entender lo que significa estar en Alianza. Me siento sin fuerzas para ayudar al club", continuó.

"Estoy agradecido de lo que me ha dado el fútbol peruano", continuó. "Estoy tan agradecido que hasta siento vergüenza de lo que hemos mostrado", agregó.

Por último, mostró su identificación con el club. "Yo quiero que Alianza gane, conmigo o con cualquiera". "Tengo claro que nunca voy a jugar un clásico enfrentando a Alianza", finalizó.

