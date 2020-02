Pablo Bengoechea es un técnico que despierta polémica en el Perú. Sus declaraciones molestan, a veces, incluso hasta a los propios hinchas de Alianza.

El año pasado fue protagonista por sus constantes quejas a los árbitros. Cada vez que no conseguía el resultado que buscaba, responsabilizaba a los jueces del partido.

Tras la final en Juliaca, por ejemplo, en donde perdieron 4-0, el Profe salió a despotricar contra la FPF, Lozano y la aplicación del VAR. Por ello, fue sancionado recien este jueves. Este viernes, el uruguayo salió a hablar al respecto.

"Sin duda molesta que se den este tipo de sanciones pero me castigaron y yo no puedo ni apelar ni tampoco me llamaron para defenderme", comenzó el DT. "No quiero decir todo lo que pienso porque para no perjudicar más a Alianza Lima", siguió muy molesto.

— La revista del pueblo (@larevistadelpu1) February 21, 2020

"La sanción dice que no se puede apelar, o sea no tenemos derecho a nada, esa es la realidad y ya no importa lo que pueda pensar", disparó también. "Solo nos queda acatar porque no hay solución", concluyó.

Así, Pablo Javier mostró su indignación ante su castigo. "Es la primera vez que soy sancionado de esta manera", finalizó el de Alianza.

