Bieler no seguirá en Independiente del Valle y le hizo un guiño a Liga de Quito

En Liga Deportiva Universitaria de Quito, Claudio Bieler dejó una imagen inmejorable: se cansó de meter goles y de ganar títulos importantes.

En la formación de la capital ecuatoriana, el delantero argentino tuvo un promedio espectacular y se hizo con trofeos como la Copa Libertadores de América.

Por ello es que los aficionados de Liga de Quito lo quieren a más no poder. Y por ello es que el futbolista de 35 años de edad le guarda un gran cariño al club.

En conversaciones con 'Área Deportiva', Bieler, ya naturalizado ecuatoriano, confirmó que no renovará su contrato con Independiente del Valle.

Al mismo tiempo, Bieler puso al descubierto su deseo de retornar a Liga de Quito, pero reconoció que no depende de él.

"Me gustaría volver a Liga de Quito, es el club que me dio todo pero no depende de mí sino del entrenador. Me gustaría hablar con Repetto", manifestó.

En la derrota, las victorias se aprecian mucho más. Volveremos más unidos, más fuertes y con más sed de gloria. ¡Gracias a la hinchada que nunca bajó los brazos! ¡Por ustedes nuestro trabajo nunca termina! ¡Por ustedes siempre tendremos #CastaDeCampeón! pic.twitter.com/BqhIvwFFCD — LDU Oficial (@LDU_Oficial) December 16, 2019

