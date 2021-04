Aniversario 116 de Boca Juniors: El inolvidable paso de Luis el 'Matador' Hernández al lado de Diego Armando Maradona

Si hay un emblema del futbol mexicano que está acostumbrado a hacer historia es Luis Hernández; el hombre de los goles y el grito eufórico, quien corría con los brazos extendidos para festejar sus anotaciones con el Tri, por eso, el 'Matador' es más que digno de presumir que es el único mexicano en haber jugado al lado del mejor futbolista del mundo: Diego Armando Maradona y fue gracias a Boca Juniors.

Fue en 1997 cuando el delantero nacido en Poza Rica, Veracruz, se convirtió en el primer mexicano, y único hasta la fecha, en llegar al conjunto argentino y por lo tanto el único también en compartir vestidor con el astro del futbol mundial; desde entonces el 'Matador' es parte de los 116 años de historia que este sábado festejan los Xeneizes.

La de Luis Hernández con Boca Juniors fue una historia fugaz, pero sólida y de amor verdadero,orquestada por el Diego, quien fue el que lo observó y lo pidió para el equipo de sus amores; suficiente para unir al 'Matador' con un lazo más allá de la cancha con el 10, uno de amistad y privilegio que muy pocos futbolistas en el mundo pueden presumir, y mexicanos solo uno.

Los goles del referente tricolor no pasaban inadvertidos para nadie, pues no solo ponía a temblar a los guardametas rivales y hacía vibrar a todo un país, sino que también hizo que el mundo entero volteara a verlo y prueba de ello fue cuando se consagró como goleador de la Copa América de 1997, dejando atrás a figuras como Ronaldo y Romario; entonces, Boca no se resistió a su letalidad ante el arco y logró incorporarlo a sus filas a préstamo por el Necaxa, ese mismo año.

Luis Hernández jugó con Boca Juniors en 1997. (Getty Images)

El 'Matador' eligió a Boca por encima de Europa: Jugar con Maradona fue irresistible

En uno de los recuerdos más preciados del ahora exfutbolista de 52 años se encuentra algo que muy pocos se pueden dar el lujo de contar: Haber rechazado jugar en Europa, pues simplemente confesó que jugar en Boca Juniors era una opción irresistible, pues ahí compartiría vestidor con el jugador más grande de todos los tiempos y otras figuras del futbol sudamericano.

"Se interesaron tres equipos: El Borussia Mönchengladbach, Mónaco y Boca Juniors, pero definitivamente decidí por Boca que fue y sigue siendo algo maravilloso. Simplemente la impresión de estar con Cani, con Maradona, Fabri, Latorre, Bermúdez, Solano, grandes compañeros", reveló para ESPN en alguna ocasión.

Luis Hernández como parte del equipo de Boca Juniors. @elmatadorpr

¿Cuántos partidos jugó el 'Matador' Hernández con Boca Juniors?

Cuentan los registros oficiales que el legendario exdelantero solo disputó cuatro partidos enfundado con la camiseta auriazul, pues no le alcanzó el tiempo para llegar a debutar en la Liga argentina, por lo que solo participó en la Supercopa donde sí pudo dar muestra de sus condiciones goleadoras con dos anotaciones.

Fue el propio exjugador mundialista quien pidió regresar a México, pues el número de extranjeros en Argentina estaba limitado y el entonces entrenador Héctor Viera prefirió mantener a jugadores como Norberto Solano, Óscar Córdoba y Jorge Bermúdez. Así volvió al país para encargarse de los goles en Tigres.

El insólito festejo de Diego Maradona por el primer gol del 'Matador'

Uno de esos dos goles lo anotó para firmar su debut soñado, pues aunque el cuadro bostero perdió 1-2 ante Colo Colo, el 'Matador' pudo estremecer las redes y ganarse el abrazo del máximo genio del futbol mundial dentro de la cancha y hasta un insólito festejo fuera de ella, al cual no pudo asistir, por lo que no se salvó después de los reclamos del '10' y la confesión de lo que se perdió.

"Yo debuto contra Colo Colo allá en Chile, pero desafortunadamente perdimos en la Mercosur. Juego con Maradona, con Caniggia y meto el gol del empate. De regreso venimos en el chárter y todos venían ahí más o menos, pero yo venía a disgusto, pero yo había metido mi gol del debut. Eso fue un sábado; el jueves que llegó Diego Maradona, llega, estoy en el vestidor y me dice 'Luisito, vení, sos un hijo de puta, ¿dónde estabas en el hotel el sábado? Te fuimos a buscar el Guille ( Guillermo Coppola) y yo, te íbamos a festejar tu gol, íbamos a festejar tu gol con 20 putas'", reveló Luis Hernández.

De 'Matador' mexicano a 'Pajaro' argentino

Otro de las anécdotas que atesora el Campeón de la Confederaciones con el Tri, en 1999, de su aventura sudamericana es el sobrenombre con el que lo bautizaron los argentinos, pues gracias a su larga cabellera rubia y su peculiar peinado fue llamado 'Pájaro', por su gran parecido con Claudio Paul Caniggia, emblema de la Albiceleste, a quien lo apodaban así; por lo que en Argentina tal vez no sepan quién es el 'Matador', pero seguro que nunca olvidarán al 'Pájaro' Hernández, a pesar de su fugaz paso por Buenos Aires.

Claudio Caniggia y Luis Hernández como compañeros en Boca Juniors. (Getty)

Lee También