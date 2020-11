Vignolo defendió a Tevez: “Por ahí digo una barbaridad, pero entiendo”

No es justo decir que la victoria de Talleres de Córdoba ante Boca ayer por la noche quedó en un segundo plano, pero si es verdad que la patada que Carlos Tevez le pegó a Tomás Pochettino en apenas tres segundos de juego se llevó muchas de las miradas.

El '10' del equipo de Miguel Ángel Russo salió con todo apenas su rival sacó del medio y llegando tarde, terminó pisando a su colega de manera violenta. Deberían haberlo expulsado, pero el árbitro sólo le sacó amarilla.

Mucho se dijo desde ese entonces, pero sin duda una de las opiniones que más se esperaba era la de Sebastián Vignolo, y la dio en su editorial abriendo F90 por la pantalla de ESPN.

"El futbolista cuando sale a la cancha está laburando, es su trabajo, y entra a la cancha, uno cree, dejando todos los problemas detrás, situaciones personales, la crianza de sus hijos, algún drama. Algunos la pueden llevar de una manera, otros de otra. Pero una vez me dijo (Diego) Latorre, y lo tomé, el jugador de fútbol no es un robot, no lo prendés y lo apagás. Puede estar acostumbrado a un montón de cosas, que lo insulten de una tribuna, que lo putee un estadio, que lo mate un periodista, que lo saque un entrenador, perder un partido", comenzó diciendo.

Luego, comenzó a hablar específicamente de Tevez: "Ahora, cuando tu viejo está agonizando, cuando a tu papá lo vas a ver, y no sabés cuándo será el último adiós, aquel que te llevaba a jugar al fútbol, que te agarraba de la manito. Que había un pedazo de pan chico y lo comías vos. Cuando a Tevez se le vienen los recuerdos de dónde viene, aquella realidad, a este que hoy está salvado economicamente, en condiciones seguramente extraordinarias, la plata no puede comprar que tu viejo siga viviendo. Se te va, lo perdés. O ustedes creen que los millonario no mueren. Que los que tienen plata pueden comprar la vida. Si te toca, te toca".

Y siguió ante la mirada atenta de sus colegas: "Yo entiendo que la crítica sea feroz, agresiva, podemos coincidir en qué mal fue. Pero miren, quizás digo una barbaridad, pero entiendo. Entiendo que por ahí tenga alguna reacción, insisto, para mi no fue de mala leche, le creí al Tevez que dijo que no alcanzó a Pochettino. Como al que dijo a la Selección dejala, como al que dice que lloró en el entretiempo. Se le está muriendo el viejo. Ese tema es mucho más grave que cualquier resultado, partido, expulsión. Soy Tevista a muerte. Lo banco, banco al tipo que te habla a corazón abierto siendo un profesional, lo banco de verdad".

#ESPNF90�� | "YO LE CREO A TEVEZ"



Imperdible análisis de @pollovignolo sobre el planchazo de Carlos Tevez. ¿Se puede justificar su accionar por lo que le pasa en su intimidad? pic.twitter.com/HA974smgoQ — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 16, 2020

Y cerró: "Ahora, ¿eso justifica todo? No, porque si yo tengo un problema personal, no puedo agarrar una calle en contra mano. Pero el futbolista no es un robot, es un ser humano. Parece un dibujo animado, pero no. Llegan a su casa y tienen sus problemas. Valoro al Tevez que ayer le habló a la gente, al pueblo, y se sinceró".

