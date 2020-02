Por fin llegó la información que todos los hinchas de la Selección Colombia en el país estaban esperando y ya hay luces de lo que será la venta de la boletería para el evento que se realizará en Colombia y Argentina.

Pues, este jueves, se conoció que desde el próximo 8 de marzo los fanáticos que quieran asistir a los partidos podrán inscribirse en el portal copaamerica.com para luego poder acceder a la compra de entradas. Este proceso de inscripciones irá hasta el próximo 5 de abril.

Del 6 al 19 de abril, los tarjetahabientes de la franquicia MasterCard podrán hacer la compra de la boletería exclusivamente, pero deben estar previamente registrados en la página mencionada.

La tercera fase de compra estará vigente del 20 al 6 de mayo y allí podrán hacer la compra todos los usuarios que hagan los pagos por cualquier medio, pero que estén inscritos en la página previamente. Luego de esa fecha y hasta agotar existencias estará abierta la venta al público en general.

Todavía los organizadores del evento no han hablado de los precios estipulados, pero se estima que durante la fase de inscripciones se publiquen cuánto va a valer cada boleta en los distintos sectores y estadios que acogerá la Copa América.

“En este momento todavía no están los precios de la boletería, pedimos a las personas que no compren ninguna boleta por portales que no sean los autorizados por la Copa América oficial”, dijeron los organizadores.

