Junior de Barranquilla es uno de los líderes de la Liga BetPlay y su delantero Miguel Borja es uno de los goleadores del equipo.

El delantero habló sobre su compañero de equipo Teófilo Gutiérrez y no dudo en llenarlo de elogios y destacó lo importante que es para el equipo.

'' 'Teo' es un jugador de mucha calidad que está tratando de cada día aportarle lo mejor al equipo, cuando lo veo de frente siempre se la doy porque siempre te la entrega redonda'', dijo el delantero al Gol Caracol.

Los elogios para Gutiérrez continuaron, tanto así que Miguel aseguró que en la Liga de Brasil no hay un jugador como Teófilo: ''Ahora me siento mejor, con confianza, con más propiedad a la hora de tocar y asociarme. Y con 'Teo', porque es que, con todo el respeto que se merece la Liga de Brasil, tú llegas a Brasil y no encuentras a un 'Teo’ por ningún lado'', comentó Borja.

Miguel Ángel Borja, delantero del Junior, habló de su adaptación al grupo de Comesaña y también del trabajo en equipo con Teófilo Gutiérrez.



Borja lleva dos goles convertidos con el Junior y su asociación con Teófilo ilusiona a los hinchas 'tiburones' en ser uno de los candidatos de salir campeón del campeonato colombiano y pelear la Copa Libertadores.

