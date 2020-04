Brilló en la era de Gallardo y se arrepintió: "De River no hay que irse nunca"

Marcelo Gallardo tomó las riendas tácticas de River Plate a mediados del año 2014, luego de que el Millonario se consagrara campeón del torneo local de la mano de Ramón Díaz. En aquel entonces, las dudas se posaron sobre la figura del Muñeco, que solamente tenía una breve experiencia como entrenador en Nacional de Uruguay. La vara había quedado muy alta y el horizonte no se presentaba nada sencillo para el hombre que había brillado en el club pero como futbolista.

Sin embargo, rápidamente, el River de Gallardo llamó la atención de propios y extraños debido a su elevado vuelo futbolístico. Y uno de los responsables principales de ese nivel fue Leonardo Pisculichi, que llegó desde Argentinos Juniors y no demoró en ganarse un lugar en el equipo titular. El volante ofensivo fue una de las figuras del equipo que, para muchos, fue y sigue siendo el mejor de todos los de Gallardo y que se quedó con el título en la Copa Sudamericana del 2014.

Leonardo Pisculichi festejando un recordado gol a Boca. (Foto: Getty)

De todas maneras, con el correr del tiempo, River fue mutando y Pisculichi fue perdiendo terreno hasta que en agosto del 2016, con poco lugar y rodaje, rescindió su contrato con la institución del barrio porteño de Núñez. Se fue al Vitória de Brasil, luego retornó a Argentinos Juniors y posteriormente se mudó al Burgos de España. De todas maneras, no hay un día en el que el ya experimentado futbolista de 36 años de edad no se lamente por aquella decisión tomada.

Pisculichi: "De River no hay que irse nunca". pic.twitter.com/lGfDDqisya — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 6, 2020

"Tomé la decisión rápido porque si lo pensaba un poco más no iba a irme. El arrepentimiento de haberme ido de River está porque me encantaría seguir compitiendo y ganando cosas, pero también en ese momento necesitaba buscar continuidad. Hoy diría que no hay que irse nunca de ese club", comenzó exteriorizando Pisculichi en declaraciones brindadas a 'TNT Sports'. Cabe destacar que, defendiendo la camiseta Millonaria, aportó 10 goles y 17 asistencias en 73 partidos oficiales.

"Con nuestros excompañeros de River quedó una relación muy fuerte, era una bajada de línea también del cuerpo técnico de Gallardo. Siempre nosotros intentamos tener un manejo de mucho respeto para con la prensa y con los rivales también", profundizó el jugador que, a lo largo de su carrera futbolística, también defendió las camisetas de Mallorca de España, Al-Arabi de Qatar y Shandong Luneng de China.

