Buffarini somos todos: "No podía dormir por la ansiedad de conocer a Messi"

Hay jugadores que realmente viven situaciones como las viviría cualquier mortal. Que, pese a la fama y a jugar en los mejores clubes de sus países, viven hechos como los viviría cualquier fanático del fútbol.

Sin dudas, uno de ellos sería Julio Buffarini, quien jugó contra el Real Madrid de Cristiano Ronaldo por ser campeón de la Libertadores con San Lorenzo y hoy ya suma tres títulos con Boca.

En una entrevista con Alejandro Fantino, el lateral derecho recordó una anécdota imperdible que se dio en una de sus primeras convocatorias a la Selección Argentina.

"La primera citación a la Selección fue cuando yo estaba en San Pablo. Fue por Eliminatorias contra Brasil y yo estaba dos días antes. No podía dormir, por la ansiedad de conocerlo, llegaba con Mascherano, Agüero, Di María, todos jugadores que te generan mucho... No me animé a decirle a Messi que es mi ídolo. Cuando llegó y me saludó, dije 'Uh, me conoce'", contó entre risas.

Además, no tuvo problemas a la hora de ponerlo en lo más alto: "Soy fanático de Messi, para mí es el número uno. Después viene Cristiano Ronaldo. Yo a Messi lo amo. Lo admiro y tuve la suerte de conocerlo como persona, que es lo más importante, cómo es él. Es humilde, sencillo, no habla mucho, conmigo sí se acercó bastante y charlamos. Me sorprendió muchísimo. Se me iluminan los ojos al hablar de él, por lo que hace, para los que nos gusta el fútbol. A Diego no lo pude ver, por la edad que tengo, pero sí en videos. Como amo el fútbol, lo veo y quiero que sus partidos duren más".

¡Buffarini somos todos!

Lee También