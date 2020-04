Cappa explicó por qué dejó sentado en el banco a Gallardo en su último partido con River

Prometía ser una noche especial y sin igual. River recibía a Tigre en un nuevo encuentro por el certamen local, aunque todas las cámaras y miradas estarían focalizadas en apenas un solo protagonista: Marcelo Gallardo. El Muñeco, aquella jornada, le pondría punto final a nada más ni nada menos que su tercer ciclo como futbolista del conjunto de Núñez.

Para sorpresa de los allí presentes, aunque muchos medios habían anticipado la noticia con el correr de la semana, el habilidoso futbolista comenzaría presenciando el cotejo en cuestión desde el banco de suplentes. Si bien Ángel Cappa, DT del Millo en aquel entonces, se expuso a las críticas, los fanáticos de La Banda apostaron todas sus fichas a que el mediocampista ingresaría en algún momento del partido para recibir una última ovación.

Cachetazo tras cachetazo, sin embargo, River se retiró al descanso perdiendo nada más ni nada menos que 5 a 0. Ya en la segunda etapa del cotejo, el DT realizó las tres variantes y prescindió de los servicios del Muñeco. En diálogo con Olé, Cappa, rememorando dicha jornada histórica para el fútbol argentino, reveló el motivo que lo llevó a dejar a Gallardo sentado en el banco de suplentes.

"No me arrepiento de no haberlo incluido en aquel partido. Fue una decisión que tomé por respeto a Gallardo: me parecía que un futbolista de su jerarquía no podía jugar su último partido en el contexto aquel, totalmente imprevisto", indicó el ex director técnico, manifestando que Marcelo no merecía tener su última función ante su gente en un panorama completamente desolador y fatídico.

Asegurando que "fue una casualidad absoluta haber terminado perdiendo así ante Tigre", el ex entrenador de clubes como Banfield, Huracán y Racing, entre otros, justificó una vez más su decisión y cerró: "Por eso me pareció que no correspondía que Gallardo finalizara su campaña con ese partido".



