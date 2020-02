Luego de un breve ciclo por Pachuca, todo indicaba que Edwin Cardona debería buscarse club para continuar teniendo rodaje en el 2020.

Pese a que desde Boca se acercaron en más de una oportunidad para que el colombiano concrete un nuevo ciclo allí, el futbolista finalmente eligió a Xolos de Tijuana como su nuevo destino para continuar con su carrera profesional.

�� Cardona, sobre su frustrado regreso al Xeneize: "Hablé con Román. Nunca llegamos a un acuerdo. Fui el primero que le dijo a Boca que sí. Román también me buscó y hablamos mucho. Al final no llegamos a un acuerdo" ��pic.twitter.com/IlJ0BbTNiI — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 10, 2020

En diálogo con Pilar Velásquez, el jugador rememoró los principales movimientos del último mercado de pases y reveló: "Hablé con Román (Riquelme). Nunca llegamos a un acuerdo".

Indicando que existió cierto interés por parte de ambas partes en concretar el retorno de Edwin al conjunto de La Ribera, Cardona agregó: "Fui el primero que le dijo a Boca que sí. Román también me buscó y hablamos mucho. Al final no llegamos a un acuerdo".

Dejando las puertas abiertas y en manos del destino un posible regreso suyo al Xeneize, el ex Atlético Nacional cerró: "¿A quién no le gustaría volver a Boca? En esta oportunidad no se dio, pero ojalá que se pueda dar en otra oportunidad. Siempre voy a estar disponible para volver allá".

Ustedes ya lo conocen, así que no necesita presentación �� ¡Bienvenido, Edwin Cardona!



�� 27 años

���� Colombiano

⏪ Equipos anteriores: Rayados de Monterrey, Pachuca, Boca Juniors, Atlético Nacional#UnidosSomosMásPerros pic.twitter.com/Ccz9rtPy5B — Xolos (@Xolos) February 1, 2020

Lee También