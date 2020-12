"Nombrarlo es un honor a la justicia": Vélez y uno de sus candidatos para DT

El tema del que se habla en la actualidad en el mundo del fútbol en Colombia es quién será el próximo entrenador de la Selección, luego de que la Federación Colombiana de Fútbol hiciera oficial la salida del portugués Carlos Queiroz, a quien los malos resultados lo terminaron sacando del equipo nacional.

Y en todos los programas deportivos se siguen debatiendo los pros y contras de los candidatos que hasta ahora hay en la baraja, teniendo en cuenta que la firme decisión del Comité Ejecutivo de la FCF es que el próximo seleccionador sea de nacionalidad colombiana.

Este jueves, uno de los que tocó el tema en su editorial Palabras Mayores, de Antena 2, fue Carlos Antonio Vélez, uno de los críticos más reconocidos de la Selección Colombia, y en su espacio habló de los candidatos que hay y quien le gustaría que llegara al banquillo de la tricolor.

"El técnico ideal en este momento es Reinaldo Rueda porque junta todas las aristas, pero hay que hacerlo bien. Ayer dos miembros del Comité Ejecutivo buscan el télefono de Rueda para llamarlo. No. Eso hay que canalizarlo bien. Yo sé que uno de los 7 es más allegado a Reinaldo, pues que lo comicionen a él y así ustedes crean que no Reinaldo está disponible", dijo Vélez, sobre Rueda.

Y luego, afirmó: "Yo creo que llegó la hora de darle la oportunidad a un colombiano y acá hay cachetudos, Rei es un cachetudo. Y viendo en encuestas que hacen por ahí, yo creí que tenía peor ambiente Osorio y la verdad, aunque yo sé que en el Comité Ejecutiv no tiene ni un voto, yo creo que uno tiene que respetar, y Osorio tiene un montón de defectos, pero Osorio es un tipo preparado, más que un montón, tiene títulos que muchos no tienen y experiencia que no tiene un montón. Yo creo que nombrarlo es hacerle un honor a la justicia".

Lee También