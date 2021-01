"Si Reinaldo no llama a James cuál es el problema, se llama otro y listo"

Reinaldo Rueda ya es el nuevo entrenador de la Selección Colombia y las expectativas están puestas en los cambios que venga a implantar, sobre todo después de las pésimas presentaciones que tuvo el equipo en las últimas dos fechas de la eliminatoria contra Uruguay y Ecuador.

A muchos no les gustó su llegada, otros la celebran, pero hay un punto en común entre todos y es que algo debe cambiar si es que se quiere lograr el objetivo de clasificarse al Mundial de Catar 2022.

Uno de los que ha remarcado esto es el periodista Carlos Antonio Vélez y, este viernes, volvio a emitir su columna habitual de Palabras Mayores, en Antena 2, y allí volvió a cargar contra los jugadores, a quienes llamó "indignos".

"Rei tiene que tener mucho cuidado porque ahí hay traidores, tipos que quieren su puesto. Está claro que dependemos de los jugadores, cuando estuvieron Queiroz aguantó, cuando ya no le caminaron por distintas circunstancias entonces 3-0 y 6-1. Sacatécnicos. Y los que la hacen una vez, la hacen dos, tres y cuatro. Vaca ladrona no olvida el potrillo", empezó Vélez.

Luego agregó: "Yo tengo fe de que tarde o temprano va a llamar a los que son, depronto ahora de entrada pues tendrá que llamar a los mismos indignos, pero eso se va a caer solito. Es que aver: ¿hoy quién es intocable en la Selección Colombia?, ¿quién puede decir 'es que yo he ganado títulos a mi no me pueden mover porque soy lo máximo, juego en un equipo top y soy la maravilla'? ¡NINGUNO! El único que juega en un equipo top es Cuadrado".

Y luego aprovechó para volver a tirarle a James Rodríguez: "Un ejemplo, si el señor James no está bien, hasta luego y no pasa nada. A quién llaman, a Quintero, y si Quintero no está bien, no pasa nada, llaman a Carrascal, y si Carrascal no está bien, no pasa nada y llamará a Yairo Moreno, u otro y no pasa nada. Nosotros no tenemos Messi, Cristiano Ronaldo, De Bruyne. Nosotros tenemos jugadores normales".

Lee También