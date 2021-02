¿Y Carlos Sierra? Razón por la que el volante no fue inscrito por América de Cali

El volante barranquillero que marcó el segundo gol de la final del 2019 frente a Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero fue 'ninguneado' por el conjunto 'Escarlata' principalmente por su cuerpo técnico, pues desde el partido de ida por los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor 2020 frente a Atlético Nacional en Cali, el jugador no ha sido convocado.

Sierra fue uno de los jugadores más regulares de América en 2019 y 2020, pues por su buen nivel se adueñó del medio campo junto Luis Alejandro Paz, sin embargo, las diferencias con Juan Cruz Real y su cuerpo técnico lo alejaron del equipo, tal como sucedió con Juan Pablo Segovia.

#ZonaLibreDeHumo al aire "Ni Carlos ni yo como agente hicimos ningún acuerdo de no inscribir al jugador con @AmericadeCali, es netamente una decisión del DT y la respetamos" Luis Nieto, agente de Carlos Sierra. pic.twitter.com/55dtHWXcgq — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) February 5, 2021

Según informó Luis Nieto, representante del jugador, en una entrevista con el medio Zona Libre de Humo, "Ni Carlos ni yo como agente, hicimos ningún acuerdo de inscribir al jugador con América de Cali, es netamente una decisión del entrenador y la respetamos".

Además, la no inscripción del jugador en la plantilla oficial de América de Cali no fue informada ni al jugador ni a su representante, pues según afirmó Nieto, él se enteró de que el jugador no había sido inscrito por medio de Twitter.

