Casi una súplica: el "no seas malo" de Heinze antes de dejar Vélez

La visita de Vélez a Santa Fe, como ya había dejado claro en conferencia de prensa, sería la despedida del club para Gabriel Heinze.

"El día lunes va a ser mi último partido frente a esta institución. Este club se lleva un pedacito de mi corazón. Vélez me dio mucho más de lo que yo pude darle. Por eso se termina este ciclo que voy a llevar conmigo. Le doy gracias a toda la gente del club", había dicho El Gringo.

Ante Unión, sus dirigidos le regalaron un triunfo categórico por 3-0, con goles de Lucas Janson, Lucas Robertone y Maximiliano Romero.

Finalizado el encuentro, Heinze volvió a tomar la palabra, en primer lugar para analizar algunas cuestiones referentes al juego: "El cambio táctico de hoy fue por la ausencia de Gastón (Giménez) porque yo temía que en la línea de tres defensores no tuviéramos un jugador con juego. Entonces, lo que hice fue posicionar un jugador más de juego", destacó.

De inmediato, llegaría la consulta que, casi a modo de suplica, El Gringo se encargó de dejar en claro que no iba a responder.

"Al ver jugar al equipo de esta manera... ¿En algún momento dudaste...?", quiso preguntar el periodista. Pero Heinze lo cortó en el acto: "No seas malo. No te voy a contestar. No seas malo".

