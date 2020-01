Célico estalló y exteriorizó todo su malestar con dos equipos ecuatorianos

Se aproxima el Torneo Preolímpico de Colombia que otorgará boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y todos los seleccionados sudamericanos se preparan.

Uno de ellos, por supuesto, es Ecuador. La Tri viene de llevar a cabo buenos rendimientos de la mano de Jorge Célico y espera repetir en territorio colombiano.

Sin embargo, este martes, el mencionado director técnico de la Selección Ecuador Sub-23 exteriorizó su gran malestar po un tema no menor.

El estratega argentino está muy enojado porque algunos equipos del fútbol ecuatoriano decidieron no ceder jugadores importantes para este certamen.

"Ahora no están todos los jugadores que uno quisiera que estén, hay muchos equipos del exterior que no prestaron sus jugadores y también dos instituciones del país", comenzó disparando.

Cabe destacar que los conjuntos ecuatorianos que tomaron dicha determinación y son los apuntados por Célico son Emelec y Aucas.

"Hay cosas que son increíbles pero en Argentina no se negó a ningún jugador para su selección. Paraguay hizo exactamente lo mismo. Increíblemente nosotros no podemos hacerlo y eso sí me da bronca", continuó.

"Me fastidia mucho porque quizás aún no se tome conciencia pero después del logro del Sudamericano y de la participación en la Copa del Mundo los ojos están puestos sobre Ecuador", completó.

¡Ya estamos trabajando! ����⚽



Nuestros directores técnicos�� ya compartieron conocimientos sobre el césped ��✔



Nuestro DT de #LaTri,@JordiCruyff, fue presentado a los jugadores de #LaTriSub23, al mando del DT @JorgeCelico.#VamosJordiCruyff pic.twitter.com/FkdOis159J — La Tri Ecuador (@LaTri) January 14, 2020

