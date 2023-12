Jorge Célico ha regresado al fútbol ecuatoriano para 2024 y volverá al banquillo de un club que considera su ‘casa’ como Universidad Católica. El DT quiere reforzar a su club con importantes nombres para meterse en la pelea de la LigaPro del siguiente año, el entrenador argentino quiere a dos futbolistas que ya tuvo en su paso por Barcelona SC.

En su paso por Barcelona SC en 2022, Jorge Célico tuvo una buena primera etapa, donde terminó clasificando al equipo a la final del campeonato, pero posteriormente cosechó malos resultados y salió despedido. Ahora en Universidad Católica estaría buscando la posibilidad de contar con dos de sus ex dirigidos, Jhon Jairo Cifuente y Gabriel Cortez.

A ambos jugadores los tuvo por un corto periodo de tiempo en Barcelona SC. En el caso de Jhon Jairo Cifuente, el nueve llegó para la segunda etapa del campeonato y pudo compartir muy pocos minutos con el estratega que lo había pedido como refuerzo en aquel año en el que estaba brillando con Delfín.

Por otro lado, Gabriel Cortez fue uno de los mejores jugadores de Barcelona SC, cuando Jorge Célico llegó al equipo amarillo. El ‘Loco’ se había ganado bien su lugar en el once, pero tuvo un importante problema legal que lo sacó del club y que lo tuvo incluso en la cárcel. Para la segunda etapa de 2023, el volante se fue a 9 de octubre a préstamo y no volvió a coincidir con el DT.

Ahora ambos jugadores podrían llegar a Universidad Católica, debido a que, tanto el delantero como el ‘Loco’ Cortez terminaron contrato con sus equipos y son jugadores libres para 2024. La ‘Chatoleí’ también competirá por la posibilidad de meterse a la zona de grupos de la Copa Sudamericana, donde se tendrá que medir en el repechaje a Técnico Universitario.

¿Son buenos fichajes para Universidad Católica?

Tanto Jhon Jairo Cifuente como Gabriel Cortez tuvieron un 2023 muy complicado, donde no pudieron destacar como en otros momentos en sus equipos, y los clubes decidieron no renovarles su contrato. Jorge Célico quiere tenerlos nuevamente en su proyecto y se podrían confirmar las contrataciones en los próximos días. Aunque no se descarta que también ambos elementos decidan mudarse al fútbol internacional a otro equipo de la capital.

¿Jorge Célico buscará su revancha en Ecuador?

Jorge Célico se fue de Barcelona SC en 2022 sin la posibilidad de jugar la final para la que había clasificado al equipo amarillo. El DT es uno de los entrenadores más importante de la historia del país por su gran trabajo con la Selección de Ecuador Sub-20 en el Sudamericano y Mundial de la categoría en el 2019, no obstante, su asignatura pendiente sigue siendo el trabajo en clubes y con Católica quiere hacer un 2024 histórico.