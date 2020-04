'Chimy' Ávila salió a aclarar públicamente sus declaraciones sobre Boca

Ezequiel Ávila venía siendo una de las grandes revelaciones de La Liga de España, rompiendo redes con la camiseta de Osasuna. Sin embargo, sufrió una severa lesión.

Ahora, mientras se recupera de la misma, el exatacante de San Lorenzo de Almagro salió a aclarar públicamente unas declaraciones que expuso sobre Boca Juniors.

En las mismas, 'Chimy' había exteriorizado su deseo de compartir plantel junto a Gastón Ávila, defensor del equipo actualmente comandado por Miguel Ángel Russo.

"Me encantaría jugar con mi hermano, pero eso no significa que quiera jugar en Boca. Mi deseo es jugar con él, no con el equipo en el que juega hoy", comenzó manifestando.

"No tengo bronca por mis lesiones, son obstáculos que hay que usarlos para aprender. Bronca me daría no poder jugar más al fútbol", amplió en diálogo con FM 94.7.

Cabe destacar que Ávila, de 26 años de edad, debutó profesionalmente en el año 2010 con los colores de Tiro Federal y también jugó para Huesca en el fútbol español.

