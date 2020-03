Chiqui Tapia: "Me da vergüenza que estén pensando en el torneo y no en ayudar"

Claudio Tapia sabe mejor que nadie que la postergacion indeterminada del fútbol argentino provocará un verdadero sacudón en la economía de los clubes que exigirá soluciones rápidas de parte de la AFA.

Sin embargo, destacó que la prioridad de todos debe ser hoy la salud de las personas, la concientización sobre los métodos de prevención y el acatar las normativas establecidas por el gobierno nacional.

“Lo que estamos viviendo tiene que ser la preocupación, no si tiene que haber un descenso, dos, quiénes van a ascender. No tenemos ni que pensar en eso. Leo, escucho encuestas. Me da vergüenza que hagan eso en este momento. Tenemos tiempo para ver”, expresó en el programa Fútbol Sin Manchas, de Canal 26.

Claudio "Chiqui" Tapia: "Me da vergüenza que estén pensando en el torneo y no en lo social que está afectándonos a todos ", en #FSMENCASA — Fútbol Sin Manchas ⚽�� (@FutbolSManchas) March 29, 2020

Y agregó: “Sin dudas que no es el momento para picardías ni para sacar una ventaja sobre los demás, tenemos que pensar en ayudar y que los clubes estén a disposición. Después veremos cómo y cuando se terminan los torneos”.

Por otra parte, Chiqui Tapia hizo una muy buena valoración del desempeño de Alberto Fernández como presidente que se ha puesto al frente de la lucha de los argentinos contra el coronavirus.

Ahora Claudio "Chiqui" Tapia en vivo en #FutbolSinManchas por la pantalla de @canal26noticias pic.twitter.com/CmWsg5ojyC — Fútbol Sin Manchas ⚽�� (@FutbolSManchas) March 29, 2020

Y otra vez pensando en el fútbol, invitó a los dirigentes a tener el mismo ingenio que ha mostrado el presidente de la nación y su equipo para buscar las mejores soluciones para la dificil situación económica que deberán atravesar los clubes.

