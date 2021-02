La bomba del 2021: Cindy Novoa es nuevo fichaje de Alianza Lima

Cindy Novoa, quien jugara por Universitario y se identificara con el club crema, es nuevo refuerzo del equipo femenino de Alianza Lima. El club íntimo anunció su contratación a través de sus rede sociales.

A mediados de enero, Novoa había declarado que no recibió llamado de Universitario: "El Jefe de equipo quedó en llamar a mi representante para llegar a un acuerdo con Universitario y aún no ha pasado. Vi la lista y me dan a entender que no estoy. Quiero saber si cuentan conmigo o no, espero que se contacten, ya depende de la administración".

�� #LOÚLTIMO Alianza Lima Femenino da la sorpresa de la temporada al anunciar el fichaje de Cindy Novoa, delantera que fuera figura en Universitario pic.twitter.com/zL4Yl7cU7X — Alianza History ���� (@alianzahistory) February 12, 2021

Novoa fue elegida la mejor jugadora del 2019 y fue una de las figuras en la clasificación de Universitario a la Copa Libertadores femenina, torneo que ya no disputará tras su pase a Alianza Lima.

Cindy estaba entrenando en su natal Amazonas, pero ya está en Lima: "Último entrenamiento en Amazonas. Lista para volver a Lima y perseguir mis sueños, sin olvidar de donde vengo. Gracias a todos por su apoyo, un abrazo grande para todos ustedes".

