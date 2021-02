La madre del Morro García contra Mansur: "No se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo"

Sigue el dolor por la decisión que tomó el Morro García de quitarse la vida en medio de un tratamiento psiquiátrico que estaba llevando adelante.

Fue su madre, Claudia Correa, quien juntó fuerzas y se paró frente a la prensa para descargar parte de la angustia que tiene tras la muerte de su hijo.

"Santiago me llamó el 1° de febrero, cuando cumplí 51 años, y me dijo que el sábado estaba en casa. Pero después al señor Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% a un club que está gerenciado por el señor Daniel Fonseca. Que le aconsejo a cualquier madre que no se acerque a ese hombre, porque es un gran estafador y una mala persona", comenzó disparando contra el presidente de Godoy Cruz.

Y profundizó: "Este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo, nunca me contestó. Estoy acá porque todos mis amigos y mi familia me permitieron llegar a Mendoza a buscar el cuerpo de mi hijo. Y este señor está pasando sus vacaciones, muy merecidas, pero aunque sea me hubiera dado las condolencias. Soy uruguaya, tengo educación y se dan las condolencias, ni siquiera eso hizo".

Enfocada en desenmascarar al dirigiente, completó: "Cuando el señor Mansur dijo que (el Morro) era un líder negativo para el club, que no había dado nada, debería haberlo limpiado del club si fuera un elemento conflictivo. Mi hijo siempre fue un buen compañero, un hombre humilde, un chiquilín que ayudó a todos. Siempre estuvo al lado de sus compañeros y jamás le faltó el respeto a nadie. Entonces, en esas vacaciones que está tomando, cada día de su vida él se va a acordar de mí. Lo que hizo no se hace, sabiendo que esa persona negativa como líder, negativa como ídolo del club, estaba pasando por una depresión".

Para cerrar, sentenció: "Le quiero recordar al señor Mansur que el aislamiento por Covid es una circunstancia muy compleja. Y él, lo único que hizo fue esperar el negocio y mi hijo se murió por el negocio. Hay gente que vive para hacer dinero por las habilidades de otras personas".

