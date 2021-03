Claudio Pizarro ve como posibilidad volver al Perú para tener cargo deportivo

Claudio Pizarro, exdelantero de Alianza Lima, selección peruana y actual embajador del Bayern Munich no quiere ser técnico ni asistente. El Bombardero cree que tiene más posibilidad de tener un cargo administrativo.

En entrevista para el programa 'Barrio Fútbol' de Radio Unión, Claudio Pizarro confesó no ver lejana la posibilidad de estar al mando de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ente privado que hoy dirige el polémico Agustín Lozano.

“En algún momento me gustaría tener un cargo administrativo en el fútbol peruano. ¿Claudio Pizarro presidente de la FPF? No suena mal. No hay la posibilidad de que sea DT o asistente".

Pizarro detalló por qué no desea tomar el camino de la dirección técnica: "No es porque no sea bueno, yo soy bueno en lo que intento hacer, pero es dedicarle mucho tiempo por la intensidad”.

Debido al fallo del TAS a favor de Alianza Lima, Claudio Pizarro fue crítico con los manejos de la FPF. "Fue un tema muy mal manejado por la federación”, dijo en aquella oportunidad.

Pizarro es actual embajador del Bayern Munich, club donde jugó por varias temporadas. El peruano es el segundo máximo anotador extranjero de la Bundesliga.

