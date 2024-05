Llegó el momento donde se utiliza la historia para entender un poco el presente. Nos damos cuenta que nos va mal hoy a nivel internacional, porque los grandes que armaron un camino para seguir, ya no están jugando. Sus enseñanzas no fueron escuchadas, o simplemente no calaron hondo en quienes debieron entender de qué se trata esto. Conoce qué jugadores peruanos levantaron al UEFA Champions League. Todos son de épocas pasadas, como adelante podemos precisarlo.

¿Qué jugadores peruanos ganaron la UEFA Champions League?

Mediante la información del Diario La República, vamos desde lo más antiguo, hasta lo más reciente. El primer crack que referenció muy bien su historia, ganando el valioso trofeo, ya no está entre nosotros: “Víctor Benítez: Benítez jugó la final de la Champions League el 22 de mayo de 1963. En dicha ocasión, el encuentro se jugó en el estadio de Wembley, y el rival fue el Benfica, que contaba con el destacado futbolista Eusebio”.

El otro, como no era de sorprenderse, es el gran Bombardero de los Andes. Quien durante muchísimos años logró llevar la bandera del Perú a nivel mundial como un absoluto referente: “Claudio Pizarro: A diferencia de Benítez, Claudio Pizarro no jugó la final, pero sí alentó a sus compañeros desde el banquillo. Pizarro consiguió el prestigioso trofeo el año 2013, con el equipo alemán Bayern Múnich”.

Como podemos notar, son una cantidad considerable de jugadores los que han logrado estar en la principal competición de clubes. Los peruanos han hecho diferentes historias a lo largo de todos los tiempos, entre triunfos y decepciones. Pero solo dos, como podemos ver, han sido quienes lograron hacer las cosas de manera excelente. Víctor Benítez con el AC Milan y Claudio Pizarro en el Bayern Múnich.

¿Cuántos goles anotó el máximo goleador peruano en la UEFA Champions League?

Claudio Pizarro anotó un total de 21 goles en la UEFA Champions League a lo largo de su carrera. Pizarro, un delantero peruano, que jugó para varios clubes europeos, incluidos el Bayern Múnich, el Werder Bremen y el Chelsea. Contribuyendo significativamente en competiciones europeas. Su capacidad goleadora y longevidad en el fútbol europeo lo convierten en uno de los futbolistas latinoamericanos más destacados en la historia de la Champions League.

¿Cómo podría resumirse la carrera de Víctor Benítez?

El histórico defensor nacido en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1935, es recordado por su exitoso paso por varios clubes importantes, tanto en Perú como en Europa. Comenzó su carrera en Alianza Lima, uno de los clubes más significativos de Perú, donde su talento y habilidades rápidamente lo llevaron a la atención internacional. Especialmente famoso por su etapa en el AC Milan, donde se convirtió en uno de los primeros futbolistas peruanos en triunfar en Europa.

También jugó para otros equipos europeos como la Roma y el Venezia en Italia, y el Sporting de Lisboa en Portugal. Fue internacional con la Selección Peruana, representando a su país en varias competiciones, aportando con su experiencia y habilidad en el campo de juego. Como se sabe, también es reconocido por su versatilidad en el campo, ya que podía jugar tanto como mediocampista defensivo como defensor central.

¿Cuántos jugadores participaron en la UEFA Champions League?

Futbolistas y sus Clubes

Nombre Club Víctor Benítez AC Milan Percy Olivares PAOK Salónica Teófilo Cubillas Porto Andrés Mendoza Brujas Manuel Barreto APOEL Alexei Ríos Bate Borisov Claudio Pizarro Werder Bremen, Bayern Múnich y Chelsea Jefferson Farfán PSV Eindhoven, Schalke 04 y FC Lokomotiv Moscú Yoshimar Yotún Malmo Hernán Rengifo Omonia Nicosia Juan Vargas Fiorentina Paolo Guerrero Bayern Múnich y Hamburgo Alberto Rodríguez Sporting Braga Paolo Hurtado Pacos Ferreira André Carrillo Sporting Lisboa y Benfica Reimond Manco PSV Eindhoven Yordy Reyna RB Salzburg Jean Deza Zilinia Renato Tapia Feyenoord Sergio Peña Malmo Gustavo Dulanto Sheriff Tiraspol Otros más Diversos clubes